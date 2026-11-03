Alex Marquez non aspetta il 2027: punta a tornare al 100% per le ultime due gare della stagione. Dopo il terzo posto al GP della Malesia domenica scorsa, il pilota Gresini aveva confermato a Sky Sport l'operazione alla clavicola per lunedì. L'idea iniziale di correre in Qatar si era rivelata impossibile: troppo grande il dolore dopo i weekend di Phillip Island e Sepang per correre la terza gara in tre settimane. Lo spagnolo è così volato a Madrid per sistemare la clavicola destra, fratturata in quattro punti nello spaventoso incidente a Barcellona dello scorso maggio. Tornato in pista ad Assen a fine giugno, l'irrigidimento alla spalla gli ha provocato una borsite che di fatto non gli ha più permesso di esprimersi al suo massimo potenziale, nonostante sia riuscito a conquistare due podi a Misano e Sepang. "Lunedì sono stato operato all'Ospedale Ruber Internacional di Madrid per rimuovere il materiale di osteosintesi dalla mia clavicola destra e dalla mano sinistra", ha scritto lo spagnolo su Instagram. "Inoltre, nel corso dello stesso intervento chirurgico, mi hanno eseguito una bursectomia artroscopica alla spalla destra. Per spiegarlo in parole più semplici, mi hanno rimosso le placche e gli elementi di fissaggio che avevo nella clavicola e nella mano. Inoltre, hanno asportato una piccola borsa della spalla che aiuta a evitare l'attrito tra i tendini e l'articolazione. Quest'ultima procedura è stata eseguita in artroscopia, una tecnica mininvasiva. L'operazione è andata a buon fine senza complicazioni e adesso inizia il mio recupero a casa. Ci tengo a ringraziare in modo speciale il Dott. Samuel Antuna e tutta l'équipe medica per il loro lavoro. Un piccolo passo in più per tornare al 100%! Grazie a tutti per il vostro affetto e per esserci sempre stati".

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