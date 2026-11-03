Alex Marquez operato a clavicola e mano: "Un altro passo per tornare al 100%"gresini
Il messaggio dello spagnolo pilota Gresini su Instagram: "Intervento senza complicazioni: rimosse le placche nella clavicola e nella mano e asportata la borsa nella spalla. Adesso inizia il mio recupero a casa". Salterà il GP del Qatar (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 6 all'8 novembre) e punta a tornare a Portimao, il 20 novembre
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Alex Marquez non aspetta il 2027: punta a tornare al 100% per le ultime due gare della stagione. Dopo il terzo posto al GP della Malesia domenica scorsa, il pilota Gresini aveva confermato a Sky Sport l'operazione alla clavicola per lunedì. L'idea iniziale di correre in Qatar si era rivelata impossibile: troppo grande il dolore dopo i weekend di Phillip Island e Sepang per correre la terza gara in tre settimane. Lo spagnolo è così volato a Madrid per sistemare la clavicola destra, fratturata in quattro punti nello spaventoso incidente a Barcellona dello scorso maggio. Tornato in pista ad Assen a fine giugno, l'irrigidimento alla spalla gli ha provocato una borsite che di fatto non gli ha più permesso di esprimersi al suo massimo potenziale, nonostante sia riuscito a conquistare due podi a Misano e Sepang. "Lunedì sono stato operato all'Ospedale Ruber Internacional di Madrid per rimuovere il materiale di osteosintesi dalla mia clavicola destra e dalla mano sinistra", ha scritto lo spagnolo su Instagram. "Inoltre, nel corso dello stesso intervento chirurgico, mi hanno eseguito una bursectomia artroscopica alla spalla destra. Per spiegarlo in parole più semplici, mi hanno rimosso le placche e gli elementi di fissaggio che avevo nella clavicola e nella mano. Inoltre, hanno asportato una piccola borsa della spalla che aiuta a evitare l'attrito tra i tendini e l'articolazione. Quest'ultima procedura è stata eseguita in artroscopia, una tecnica mininvasiva. L'operazione è andata a buon fine senza complicazioni e adesso inizia il mio recupero a casa. Ci tengo a ringraziare in modo speciale il Dott. Samuel Antuna e tutta l'équipe medica per il loro lavoro. Un piccolo passo in più per tornare al 100%! Grazie a tutti per il vostro affetto e per esserci sempre stati".
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Come già dichiarato a Sky Sport dopo la gara a Sepang, Alex Marquez salterà il GP del Qatar (6-8 novembre) e proverà a tornare in pista per il GP del Portogallo a Portimao dal 20 al 22 novembre, sfruttando anche la settimana di pausa, prima del finale di stagione a Valencia del 29 novembre. Sempre a Valencia, nel test del 1° dicembre, potrà poi salire per la prima volta sulla Ktm ufficiale da 850 cc con cui correrà nel 2027. Tornando al Qatar, Alex non sarà l'unico assente del weekend, anzi: tra gli infortuni e la volontà di Yamaha di non prendere parte alla trasferta di Lusail, l'elenco degli 'indisponibili' conta già 6 piloti e potrebbe estendersi a 10, con Martin, Raul Fernandez, Aldeguer e Mir in dubbio al momento.