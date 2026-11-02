MotoGP, i piloti assenti o in dubbio al GP Qatar tra infortuni e scelte del team
Tra infortunati, piloti in dubbio e assenti per volontà del team Yamaha di non prendere parte alla trasferta di Lusail, il GP Qatar potrebbe avere una griglia di partenza piuttosto ristretta, come già successo tra il 2010 e il 2011 nell'era MotoGP. Ecco la lista di chi non sarà sicuro in pista e di chi, invece, ci proverà senza certezze...
- Motivo del forfait: decisione del team Yamaha di non prendere parte al weekend del Qatar a causa della complicata situazione geopolitica
- Motivo del forfait: decisione del team Yamaha di non prendere parte al weekend del Qatar a causa della complicata situazione geopolitica
- Motivo del forfait: decisione del team Yamaha di non prendere parte al weekend del Qatar a causa della complicata situazione geopolitica. Pramac, per quanto riguarda la MotoGP, ha nel box ingegneri dipendenti della casa di Iwata e non può quindi correre al pari della squadra factory
- Motivo del forfait: operazione alla spalla, ha già concluso la stagione. Non avrebbe potuto comunque correre per via della scelta di Yamaha di rinunciare al weekend in Qatar
- Motivo del forfait: decisione del team Yamaha di non prendere parte al weekend del Qatar a causa della complicata situazione geopolitica. Augusto avrebbe dovuto sostituire l'infortunato Razgatlioglu, ma il team Pramac MotoGP non sarà a Lusail dopo la rinuncia di Yamaha
- Motivo del forfait: operazione alla clavicola per rimuovere la placca inserita dai dottori dopo il brutto incidente di Barcellona dello scorso maggio
- Dopo aver tentato (invano) il rientro lampo lo scorso weekend in Malesia, il pilota Aprilia proverà a tornare in sella a Lusail e a stringere i denti dopo la frattura composta al polso destro rimediata a Phillip Island
- Ci riproverà anche lo spagnolo di Trackhouse, che si è ritirato dal GP della Malesia dopo i primi giri di Libere per il troppo dolore all'indice della mano destra fratturato a Mandalika. Come spiegato dal team manager Francesco Guidotti, sarà in dubbio fino all'ultimo...
- Una manata per la frustrazione post caduta in Indonesia è costata al pilota Gresini una frattura alla mano destra e, finora, due GP saltati (Phillip Island e Sepang). L'obiettivo è ottenere il 'fit' per il GP del Qatar, con Iker Lecuona (che l'ha sostituito nel frattempo) comunque in pista per rimpiazzare Alex Marquez
- Lo spagnolo era rientrato a Sepang dopo i problemi alla vista delle ultime settimane che l'avevano costretto al forfait nei precedenti 4 appuntamenti. Ma purtroppo il campione del mondo 2020 è stato costretto al ritiro dalla gara lunga di domenica, accusando gli stessi sintomi...
- Nel 2011 in Australia i partecipanti al GP furono 17, poi ridotti a 14 al via. Nel 2010 per ben due volte (Silverstone e Assen) partirono soltanto in 15. Quanti saranno questa volta? Con la defezione dei due team Yamaha e ipotizzando che nessuno dei piloti in dubbio riesca a partecipare alla gara (e non sia nemmeno sostituito) ecco che potremmo vedere un GP del Qatar con 14 piloti in gara. Proprio come il record (nell'era MotoGP) di 15 anni fa...