Tra infortunati, piloti in dubbio e assenti per volontà del team Yamaha di non prendere parte alla trasferta di Lusail, il GP Qatar potrebbe avere una griglia di partenza piuttosto ristretta, come già successo tra il 2010 e il 2011 nell'era MotoGP. Ecco la lista di chi non sarà sicuro in pista e di chi, invece, ci proverà senza certezze...

YAMAHA RINUNCIA AL QATAR - MARQUEZ CAMPIONE A LUSAIL SE...