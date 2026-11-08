Sembrava che stesse per arrivare la prima volta di Alex Escrig con la Forward, ma dopo una gara quasi tutta in testa è stato preso e passato da un Daniel Holgado (10) che ha disputato una gara perfetta, il crescendo rispettando gomme e tempi e poi ha mollato tutti. Secondo in volata con Escrig è finito Ortola per 20 millesimi di secondo. Gara bella e interessante, con un risultato favorevole a Manuel Gonzalez che chiude sesto, non una grande gara insomma, ma che considerando il ritiro del suo rivale Izan Guevara per un problema tecnico, ma che era dietro causa la scelta della gomma anteriore media anziché morbida. Ora il distacco tra i due è di 13,5 punti, il che significa che la prossima gara in Portogallo Gonzalez avrà la possibilità di conquistare il titolo se il suo vantaggio aumenterà fino a 25,5 punti. Non male la gara di Vietti (7).