MotoGP in Qatar: le pagelle della gara di Lusaildi p. beltramo
Introduzione
Grandissima vittoria per Marco Bezzecchi che vola nella gara lunga di Lusail: il pilota Aprilia si porta a casa un 10 e lode. Secondo Marc Marquez, che avrà il secondo match point a Portimao: 9,5. Stoico Martin che chiude 7° nonostante l'infortunio: 9. Le pagelle a cura di Paolo Beltramo
GP QATAR: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - MARQUEZ CAMPIONE A PORTIMAO SE...
Quello che devi sapere
BEZZECCHI: 10 E LODE
Grandissima vittoria di un super Bezzecchi che ha letteralmente stracciato tutti in una notte che ha detto quanto veloce sia il pilota romagnolo dell'Aprila. Il Bez riesce anche a tenere ancora aperto il campionato anche se in linea puramente teorica visto che per diventare campione del mondo dopo il secondo posto di Marc Marquez dovrebbe vincere tutte le 4 gare (Sprint e GP) restanti e MM93 non conquistare neppure un punto. Il che fa pensare a quanto veloce sia il ragazzo e quanto debba migliorare nella gestione del campionato, cioè fare meno errori. Comunque porta a casa la dodicesima vittoria in carriera, la sesta quest'anno e torna a casa con un sorriso che ci dice quanto bravo sia il Bez: 10 e lode.
RAUL FERNANDEZ: 8
- Bene anche Fernandez (8) terzo dopo una gara quasi tutta al secondo posto, poi però complicata da problemi di consumo dei quali ha approfittato Marc Marquez riuscendo a salire sul podio alle spalle del vincitore e portando il suo vantaggio a più 60 punti su Martin e, appunto, 74 su Bezzecchi a due gare dalla fine.
MARC MARQUEZ: 9,5
Marquez ha dimostrato ancora una volta quanto intelligente sia il suo approccio e come riesca a gestire gomme, fisico, consumi, avversari con una perfezione da fenomeno. Riesce anche a cambiare strategia a seconda delle condizioni nelle quali si trovano gli avversari. Oggi si sarebbe accontentato di finire terzo, ma ha colto i problemi di consumo di Fernandez e ha spinto per finire secondo. Fenomeno, 9 e mezzo, la differenza la fa soprattutto lui.
5,5 ALLE ALTRE DUCATI
La Ducati continua anche in testa nel mondiale marche per 9 punti su Aprilia grazie soprattutto, anche se non soltanto alle prestazioni di Marquez. Anche oggi comunque l'unica Ducati davanti è stata la sua, Di Giannantonio ha infatti chiuso ottavo, lontano dalla prestazione di sabato. Poi Lecuona è finito decimo, Morbidelli alle sue spalle e Aldeguer dietro. Non benissimo, un 5 e mezzo di gruppo. Mancava Bagnaia al quale facciamo i migliori auguri dopo la terribile caduta di sabato.
MARTIN: 9
Piuttosto bene tutte le Aprilia insomma, dopo Bezzecchi, il podio di Fernandez. Il quarto di un Ogura (7), comunque aggressivo e veloce, il settimo di un Jorge Martin (9) che nonostante il braccio destro fratturato recentemente ha finito la gara, ha tenuto aperto il campionato e ha dato un esempio a tutti di come si possa soffrire e insieme correre. Ora la lotta per i titoli che continua per tutti e tre i trofei: piloti, marche e team. Un derby italiano tra Ducati e Aprilia. Bellissimo: 10 e lode.
BASTIANINI: 7, ACOSTA: 6
Quinta e sesta le due Ktm migliori con un Acosta (6) questa volta finito dietro a un ottimo Bastianini (7) a causa del consumo delle gomme. Tredicesimo Viñales, NG ritirato Binder. Andrà meglio in Europa.
ZARCO: 6
Nona con Zarco (6) e quattordicesimo Dixon (NG), il sostituto di Mir, per Honda con Marini che non ha corso per problemi di salute e con Moreira che si è ritirato. Un weekend sotto tono per il gigante delle moto.
MOTO2
Sembrava che stesse per arrivare la prima volta di Alex Escrig con la Forward, ma dopo una gara quasi tutta in testa è stato preso e passato da un Daniel Holgado (10) che ha disputato una gara perfetta, il crescendo rispettando gomme e tempi e poi ha mollato tutti. Secondo in volata con Escrig è finito Ortola per 20 millesimi di secondo. Gara bella e interessante, con un risultato favorevole a Manuel Gonzalez che chiude sesto, non una grande gara insomma, ma che considerando il ritiro del suo rivale Izan Guevara per un problema tecnico, ma che era dietro causa la scelta della gomma anteriore media anziché morbida. Ora il distacco tra i due è di 13,5 punti, il che significa che la prossima gara in Portogallo Gonzalez avrà la possibilità di conquistare il titolo se il suo vantaggio aumenterà fino a 25,5 punti. Non male la gara di Vietti (7).
MOTO3
Stavolta il secondo nel campionato David Almansa (10), il primo degli strabattuti dal già campione Maximo Quiles (8), si prende una bellissima rivincita e va preso in testa senza più dare la benché minima possibilità di essere ripreso. A dire il vero Quiles ci prova, ma alla fine si deve arrendere pure al suo compagno di inseguimento Adrian Fernandez (9) che conquista il secondo posto. Terzo per il pilota di Martinez dopo un GP che lo ha visto cadere paurosamente per ben 2 volte, va benissimo, tanto il titolo ce l'ha già in banca. Buona gara dal punto di vista della velocità per Munoz (3) che deve compiere 3 long lap e chiude ottavo dopo aver però steso altri 2 piloti. È troppo spesso coinvolto in questo tipo di incidenti, si deve dare una calmata o devono dargliela. Ancora bravo Pratama (8), quarto dopo una bella rimonta. Non tra i migliori Pini (6), undicesimo, e fuori Bertelle infortunatosi venerdì.