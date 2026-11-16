Ducati, Lecuona al posto di Bagnaia in Portogallo

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MotoGp, Lecuona al posto di Bagnaia su Ducati al Gp Portimao in Portogallo

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Ducati ha ufficializzato il sostituto di Pecco Bagnaia per il GP di Portimao in Portogallo: sarà Iker Lecuona a prendere il posto dell'italiano, che nel frattempo continua il suo percorso di recupero con l'obiettivo di tornare in pista a Valencia. Le ultime news

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Sarà Iker Lecuona il sostituto di Pecco Bagnaia nel penultimo GP della stagione, previsto in Portogallo a Portimao dal 20 al 22 novembre. Lo ha comunicato il team sui propri canali. Bagnaia nei giorni scorsi si è sottoposto a un intervento chirurgico, con l'inserimento di una placca,  in seguito alla doppia frattura del quarto e quinto metatarso del piede destro rimediata dopo la caduta nella Sprint in Qatar. Come confermato dallo stesso team, l'obiettivo di Pecco ora è recuperare per l'ultimo GP della stagione in calendario a Valencia dal 27 al 29 novembre.

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