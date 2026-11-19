"Concentrazione e minimizzare i rischi". Sono queste le parole d'ordine di Marc Marquez alla vigilia del Gran Premio del Portogallo, il "primo vero match point per il titolo", come lo ha definito lo stesso Marc non prendendo in considerazione quello (difficile) di Lusail. Il ducatista ha anche allontanato l'ipotesi ritiro ("ho due anni di contratto con Ducati, la priorità è vincere il Mondiale e poi penserò all'anno prossimo") e definito l'attuale Marquez il migliore di sempre MARQUEZ CAMPIONE A PORTIMAO SE...

E’ sorridente, sereno, sollevato, eppure Marc Marquez alla viglia di quella che potrebbe essere la gara decisiva per la conquista del decimo titolo, nonostante il consistente vantaggio in classifica, resta prudente. O scaramantico, se si preferisce. "L'unico cambiamento rispetto al solito – spiega lo spagnolo della Ducati - è la mia mentalità. Domenica scorsa stavo pedalando per Madrid, c'era un po' di pioggia ed ero molto spaventato, temevo di poter cadere. Il punto è proprio questo, cercare di mantenere la stessa concentrazione, minimizzando i rischi. Ma allo stesso tempo devo essere veloce, perché se riesco a stare nel gruppo dei primi quattro correrò meno rischi, rispetto a essere nono o decimo, o comunque in mezzo al gruppo".

"Niente rischi. Pogacar sembrava aver vinto la Vuelta e..." Marc sa cosa gli serve per assicurarsi la vittoria finale. "Questo è il primo vero mach point, devo fare 14 punti per sistemare le cose, ma nel motociclismo il rischio c’è sempre, incrociamo le dita... Devo minimizzare i rischi, restare molto concentrato. In alcune gare ho preso dei rischi, ma adesso non posso più farlo. Serve restare calmi e fare le cose con intelligenza". Poi aggiunge: "Guardate cosa è successo a Pogacar, pensava di aver già vinto la Vuelta spagnola, poi è caduto facendosi male e addio Vuelta". Gli chiedono se questo sia il miglior titolo della sua carriera e lui svicola la domanda. "Vorrei rispondere a questa domanda dopo averlo vinto. Non voglio dirlo prima, non voglio rispondere prima, rifatemi questa domanda dopo Valencia".

"Il miglior Marquez di sempre? Quello di oggi" In compenso risponde sulla sua storia e sul percorso che l’ha portato alla soglia di un traguardo impensabile agli esordi. "Incredibile pensare che ho corso per più di metà della mia vita e che ho avuto successo per tutti questi anni. Ho esordito a 15 anni, ma sembrava ne avessi dieci perché sono cresciuto tardi fisicamente, ma dopo diciotto anni di corse sono qui a lottare per il decimo titolo. E mi sto ancora divertendo. I piloti hanno una carriera molto corta e devono trarne beneficio finché possono. Continuare dipende dal carattere e dagli infortuni che si possono avere. A me quello del 2020 ha cambiato molto la prospettiva di questo sport". Qual è stato allora il miglior Marquez, gli domandano. "Il migliore è quello di oggi perché penso di poter controllare tutto o quasi. Questione di mentalità, ma il più veloce è stato quello dei primi due anni in MotoGP. Forse anche quello del 2018 o del 2019 dove arrivavo primo o secondo a ogni gara. Vorrei aver avuto la mentalità di adesso a vent'anni".