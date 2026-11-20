Ktm, Vinales non proseguirà il GP Portogallo: al suo posto Pol Espargaródopo le fp1
Maverick Vinales salta il resto del GP del Portogallo. Dopo aver preso parte alle FP1 di venerdì mattina, il pilota spagnolo ha deciso di non proseguire il weekend. A sostituirlo sulla Ktm del team Tech3 sarà Pol Espargaró, a partire dalle Pre-qualifiche. Vinales tornerà a casa per cercare di recuperare in vista del GP di Valencia, ultimo appuntamento stagionale. La sua presenza è comunque in forte dubbio
Maverick Vinales salta il resto del GP del Portogallo. Dopo aver chiuso le FP1 di venerdì mattina con il 19° tempo, il pilota del team Ktm Tech3 ha deciso di fermarsi a causa del problema alla spalla che lo tormenta da diversi mesi. A sostituirlo a Portimao sarà il tester Pol Espargaro, già a partire dalle Pre-qualifiche. Maverick tornerà a casa e proverà a recuperare per l'ultimo weekend stagionale a Valencia (dal 27 al 29 novembre LIVE su Sky e in streaming su NOW), ma come ha ammesso a Giovanni Zamagni difficilmente riuscirà ad esserci.
Guyon: "Non ha forza, è la moto che decide dove andare"
Nicolas Guyon, team manager di Ktm Tech3, ha spiegato la situazione su Sky Sport: "Mi sembra difficile che potrà essere a Valencia, ma al momento non abbiamo preso nessuna decisione. Abbiamo deciso di sostituirlo qui a Portimao, sapevamo che questo circuito è uno dei più complicati. Avevamo già previsto un po' tutto, la tuta di Pol era già pronta. Abbiamo provato nelle FP1 ma Maverick ha detto che non ce la faceva. È lo stesso problema che ha dall'inizio: non ha forza. Abbiamo visto che l'ultima curva la fa molto bene, ma ad esempio alla 9 non ha velocità. È la moto che decide dove andare e non il pilota, ed è un problema".