Guyon: "Non ha forza, è la moto che decide dove andare"

Nicolas Guyon, team manager di Ktm Tech3, ha spiegato la situazione su Sky Sport: "Mi sembra difficile che potrà essere a Valencia, ma al momento non abbiamo preso nessuna decisione. Abbiamo deciso di sostituirlo qui a Portimao, sapevamo che questo circuito è uno dei più complicati. Avevamo già previsto un po' tutto, la tuta di Pol era già pronta. Abbiamo provato nelle FP1 ma Maverick ha detto che non ce la faceva. È lo stesso problema che ha dall'inizio: non ha forza. Abbiamo visto che l'ultima curva la fa molto bene, ma ad esempio alla 9 non ha velocità. È la moto che decide dove andare e non il pilota, ed è un problema".