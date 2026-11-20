E' il weekend che può assegnare il titolo a Marc Marquez ed è tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Sabato qualifiche alle 11.50 e Sprint Race (potenzialmente già decisiva in ottica Mondiale) alle 16. Domenica gara lunga della top class alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15) MARQUEZ CAMPIONE A PORTIMAO SE... COMBINAZIONI

La MotoGP torna in Europa ed è di scena sulle 'montagne russe' di Portimao fino a domenica 22 novembre. Il Gran Premio del Portogallo, penultimo atto della stagione 2026, è tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Tutti gli occhi sono puntati su Marc Marquez, a un passo dalla conquista del decimo Mondiale in carriera, l'ottavo in MotoGP. Il titolo (clicca qui per le combinazioni) potrebbe già arrivare al termine della Sprint del sabato, in caso di vittoria o se dovesse guadagnare 2 o più punti su Jorge Martin (e al contempo non perderne 12 da Bezzecchi). Altrimenti sarebbe tutto rinviato alla domenica, dove la probabilità di chiudere i conti sarebbe a quel punto ancor più alta. Apertissima, invece, la lotta per la classifica costruttori, con Ducati e Aprilia protagoniste di un vero e proprio testa a testa che ci accompagnerà fino all'ultima gara di Valencia.

Sprint sabato alle 16, gara domenica alle 14 A Portimao c'è un'ora di differenza rispetto all'Italia, per questo venerdì e sabato il programma è spostato 60 minuti in avanti rispetto alle altre tappe europee. Le prove libere sono così in programma alle 11.45 e le Pre-qualifiche alle 16. Qualifiche dalle 11.50 dopo le FP2 e Sprint Race alle 16. Domenica invece l'unica variazione rispetto ai tradizionali GP nel Vecchio Continente è rappresentata dal Warm Up, previsto alle 10. La gara della top class chiuderà il programma alle 14.

Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 Come sempre la MotoGP sarà preceduta dalla Moto3 (alle 11) e dalla Moto2 (alle 12.15). Se la prima ha già assegnato da tempo il titolo con Maximo Quiles autentico dominatore della stagione, la classe di mezzo ha un epilogo ancora tutto da scrivere: in Qatar il leader Manu Gonzalez ha portato a 13,5 punti il suo vantaggio sul connazionale Izan Guevara ma, a due gare dalla fine, resta tutto ancora aperto.

Le repliche della gara di MotoGP Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 17.15. Le altre fasce orarie sono alle 20, alle 22 e all'1 di notte tra domenica e lunedì. Inoltre il GP del Portogallo sarà visibile in qualunque momento grazie all'opzione On Demand.