Agius è stato il più veloce nel venerdì di Portimao. Indietro i due protagonisti della lotta per il Mondiale, divisi da 13,5 punti: 10° Guevara, 12° l'attuale leader del campionato Gonzalez. I quattro italiani in pista (Arbolino, Vietti, Lunetta e Ferrari) obbligati a passare sabato dal Q1. Domenica la gara della Moto2 è in diretta tv alle 12.15 su Sky Sport e in streaming su NOW MOTOGP, LE PRE-QUALIFICHE LIVE

C’è Agius in forma smagliante, capace di firmare il nuovo record fin dalle libere del mattino. Raro vederlo così, è uno spettacolo, ma gli occhi sono tutti puntati su Gonzalez e Guevara che si giocano il Mondiale. In classifica sono separati da 13,5 punti, tutto è ancora in gioco, ma in prequalifica pagano entrambi un bel distacco dall’australiano.

Che sfida per il Mondiale Lo spagnolo di Intact ha cominciato in salita la giornata, con una caduta che gli ha fatto perdere quasi tutto il primo turno, e al pomeriggio è rimasto indietro, dodicesimo nella graduatoria dei tempi. Guevara ha fatto poco meglio: decimo. La tensione si taglia col coltello. Dei due è il pilota di Pramac, però, a dover cercare di fare un salto avanti più deciso. Tocca a lui accorciare, ridurre il distacco e se possibile recuperare punti in classifica. Gonzalez può marcare l’avversario, controllare senza prendersi troppi rischi, ma fino a un certo punto, perché difficilmente il campionato può chiudersi in Portogallo.

Italiani costretti a passare dal Q1 In mezzo a loro due s’è piazzato Rueda, ma davanti c’è un bel gruppo di piloti veloci: i due di Aspar, Holgado e Alonso, chiudono la prima fila; Baltus, quarto, ha sfiorato il colpaccio (ma obiettivamente da metà pista in poi Agius ha fatto la differenza); Salac, Escrig e Veijer hanno segnato rispettivamente il settimo, l’ottavo e il nono tempo. I tre italiani in pista dovranno invece passare tutti dal Q1: Arbolino, il migliore dei tre, si è fermato al quindicesimo posto, Lunetta ha chiuso al diciottesimo, Vietti al ventiseiesimo.

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