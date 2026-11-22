Non bisogna mai dimenticare la regola Quiles: quando sembra fatta, per gli altri, arriva lui a rimettere tutto in discussione. Povero Uriarte, è partito a razzo, ha rifilato due secondi e mezzo di distacco ad Almansa e Quiles, s’è visto riacciuffare negli ultimi giri di una corsa accorciata per l’asfalto bagnato, e infine è stato steso all’ultima curva, quando almeno il secondo posto sembrava la giusta ricompensa di una gara condotta in testa per quattro quinti della sua lunghezza. Ma, appunto, bisogna fare sempre i conti con Quiles che ha ha inseguito, prima alle spalle di Almansa (che scattava dalla pole position) e infine anche di Salmela, insidiato da Fernandez. Ma solo per poco. A tre giri dalla fine, completato l’inseguimento su Uriarte, ha ingranata una marcia che nessuna pensava avesse e s’è messo davanti a tutti. Ha persino salvato una caduta all’ultimo passaggio, in uscita da una curva in discesa, pizzicando una chiazza bagnata. Non è caduto (“grazie ai miei riflessi”) e non ha nemmeno perso velocità. Questo è Quiles. All’ultima curva aveva Uriarte appiccicato ma c’ha pensato Almansa con un‘entrata sconsiderata a stendere il povero Brian, finito in lacrime nel suoi box. David s’è scusato dopo aver rimediato tre secondi di penalità che non gli hanno fatto perdere il podio, dove invece sono saliti Salmela e Fernandez. Per Maximo è la dodicesima vittoria stagionale. Nessuno come lui quest'anno.