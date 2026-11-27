Agius davanti a tutti nel venerdì di Valencia. Più indietro i due protagonisti della lotta per il Mondiale, divisi da 4,5 punti: 7° l'attuale leader del campionato Gonzalez, 11° Guevara. Bene Lunetta: 5° in Spagna. Mentre Arbolino, Vietti e Ferrari saranno costretti a passare sabato dal Q1. Domenica l'ultima gara della Moto2 è in diretta tv alle 12.15 su Sky Sport e in streaming su NOW RITIRO MARQUEZ: LE NEWS - MOTOGP, PRE-QUALIFICHE LIVE

Come a Portimao, l’obiettivo è puntato su loro due, Gonzalez e Guevara. Al netto del miglior tempo segnato da Agius davanti a Holgado, sono i tempi dei spagnoli a catalizzare l’interesse. Il primo, ha chiuso in settima posizione, il secondo è finito all’undicesimo posto, nella pre-qualifica, primo scoglio da affrontare per la coppia di spagnoli in lotta per il titolo.

Solo 4,5 punti tra Gonzalez e Guevara In classifica la differenza è irrisoria, 4,5 punti a favore di Manu, ma questo rende davvero adrenalinico l’ultimo week end dell’anno. Ogni turno diventa importante, si corre a viso aperto, ogni decimo perso o guadagnato, pesa nell’economia di un fine settimana decisivo. E Guevara al pomeriggio è parso quasi rinunciatario, evitando di replicare al tempo del suo avversario che con passaggio ha recuperato una decina di posizioni (era fuori dalla Q2 a pochi minuti dal termine della prova). Izan si è accontentato, scommettendo che nessun altro avrebbe fatto meglio di lui.

Come sono andato gli italiani Una gara nella gara sarà quella di domenica, sperando di vedere qualche italiano in lizza per il podio. Bene Luca Lunetta, 5°. Fin qui non ha brillato né Arbolino, sedicesimo, né Vietti, ventesimo, forse preso dai pensieri che riguardano il suo futuro: Celestino potrebbe essere recuperato per un posto in MotoGP, se il team VR46, come sembra, dovrà cedere uno tra Aldeguer e Bulega, per sostituire Marc Marquez in top class.

Moto2, GP Valencia: i risultati delle Pre-qualifiche