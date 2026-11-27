Dagli orari delle gare alle repliche: ecco la guida completa al GP Valencia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 29 novembre. Dopo il titolo a Marquez si assegnano il Mondiale costruttori e quello Moto2. Occhio anche alla lotta per il 2° posto nella classifica piloti tra Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Di seguito il programma completo sui nostri canali GP VALENCIA, LE PROVE LIBERE LIVE

A Valencia la MotoGP chiude la stagione 2026 e anche un'era, quella delle moto da 1000cc, ridotte a 850 dal 2027 in virtù della rivoluzione regolamentare. Il weekend finale sul circuito Ricardo Tormo, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 29 novembre, darà gli ultimi verdetti stagionali: dopo il titolo a Marc Marquez restano in ballo ancora il Mondiale costruttori (è lotta aperta tra Ducati e Aprilia), il 2° posto nella classifica piloti (Bezzecchi sfida Martin) e il trono della Moto2, con Manu Gonzalez e Izan Guevara separati da soli 4,5 punti prima dell'ultima gara. Sarà come sempre un GP imperdibile sui nostri canali, prima di pensare già alla prossima stagione a partire da martedì 1 dicembre con i test ufficiali, sempre a Valencia e sempre in diretta Sky.

Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14 Il weekend di Valencia parte venerdì alle 10.45 con le prime prove libere, a cui seguiranno le Pre-qualifiche alle 15: in palio ci saranno i 10 pass diretti per il Q2, l'ultimo stagionale. Sabato il consueto show: dopo le FP2, qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica l'ultima gara lunga dell'anno è in programma alle 14.

Moto2 alle 12.15: Guevara sfida Gonzalez Prima della MotoGP da non perdere l'appuntamento con la Moto3 (ore 11) e, soprattutto, con la Moto2, l'ultima classe ad assegnare il titolo piloti. Il Gran Premio scatta alle 12.15 e vedrà Manu Gonzalez e Izan Guevara sfidarsi fino all'ultima curva per decidere il campione del mondo della categoria di mezzo. I due spagnoli sono separati da 4,5 punti dopo Portimao, tutto è ancora possibile. Inoltre le gare saranno anche in differita su Tv8 coi seguenti orari: Moto3 alle 14, Moto2 alle 15.15 e MotoGP alle 17. Al termine delle gare, a partire dalle 18.30, su Sky Sport MotoGP sarà poi visibile anche il Galà del Motomondiale, con tutti i premi della stagione 2026.

MotoGP no-stop: l'1 dicembre i test ufficiali su Sky Cerchiatelo sul calendario, perché è uno di quegli appuntamenti che segnano la fine di un'epoca e allo stesso tempo l'inizio di quella successiva. Martedì 1 dicembre a Valencia sono in programma i primi test ufficiali in vista del Mondiale 2027, anno che vivrà diverse rivoluzioni: dalle nuove moto da 850cc alle gomme Pirelli (che prende il posto di Michelin), passando per cambiamenti significati anche nella griglia piloti. La giornata sarà in diretta su Sky Sport MotoGP, dalle 9.55 con la sessione diurna e dalle 13.55 con quella pomeridiana. Potrebbe interessarti MotoGP, tutti i piloti del Mondiale 2027

Le repliche della gara MotoGP Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 17. Le altre fasce orarie sono alle 21 e alle 23, al termine del Galà del Motomondiale in programma alle 18.30. Inoltre il GP di Valencia sarà visibile in qualunque momento grazie all'opzione On Demand.