Il 'solito' Almansa è stato il più veloce nel venerdì di Pre-qualifiche a Valencia. Alle sue spalle Carpe e Salmela, 4° il campione del mondo Quiles. Si rivede in pista Bertelle dopo l'infortunio del Qatar: il veneto ha chiuso 18°. Più indietro Pini (24°). Entrambi sabato dovranno passare dal Q1. Domenica l'ultima gara della stagione è in diretta tv alle 11 su Sky Sport e in streaming su NOW

Quarto il campione del mondo , comunque lì, pronto per qualifica e soprattutto per la gara, il suo momento migliore. Ha vinto tanto e non ha nulla da dimostrare, ha messo il titolo in bacheca da tempo. Alle sue spalle, Rios un emergente, in gara con Rivacold della famiglia Cecchini .

Torna Bertelle: è 18°. Anche Pini in Q1

L’unica presenza italiana lì davanti, perché i piloti non hanno brillato per nulla fino a qui. Matteo Bertelle deve recuperare e ritrovare, la sua velocità perché il diciottesimo tempo non fa onore a un pilota che può dare molto di più. Ma nemmeno Guido Pini può stare tranquillo. Il ventiquattresimo tempo, terzultimo della graduatoria odierna, è anche molto distante dall’ottavo del suo compagno di squadra Fernandez, che ha chiuso in ottava posizione, davanti a Esteban e Morelli, e a soli 8 millesimi da Kelso, finito a ridosso di Cruces. Adrian al momento è quinto nel mondiale, Guido è dodicesimo.