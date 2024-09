Giornata speciale per la Ducati, che nel GP dell'Emilia-Romagna raggiunge grazie al successo di Enea Bastianini quota 100 vittorie in MotoGP e conquista aritmeticamente il titolo costruttori 2024 con sei GP d'anticipo. Si tratta del sesto successo per la casa di Borgo Panigale: il primo nel 2007, poi cinque consecutivi a partire dalla stagione 2020. Di seguito la classifica costruttori MotoGP

LA CLASSIFICA PILOTI