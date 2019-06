Dopo l'incidente di Barcellona, Rossi ha dichiarato: "Bastava lasciare la curva che c’era prima, ma qualcuno ha lottato in safety commission per usare questa nuova versione. Bastava usare la curva 10 che c’era prima e non sarebbe successo niente. Questo è un tornantino che torna indietro, sembra la svolta nel parcheggio del Conad, non ha tanto a che fare con una pista di moto". Valentino ha ragione? Sulla mappa realizzata da Google Maps potete vedere la posizione esatta del Conad di Tavullia, paesino in provincia di Pesaro dove vive Rossi. Proviamo a capire se esiste una somiglianza con la curva 10 del Montmeló