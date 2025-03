Caduta per Marc Marquez nel GP delle Americhe. Lo spagnolo, mentre era in testa ad Austin con più di 2 secondi di vantaggio sugli inseguitori, è scivolato in curva 4 nel corso del 9° giro. Il pilota di Cervera ha provato a ripartire accodandosi al gruppo ma visti i danni riportati dalla sua Ducati, che aveva il cupolino rotto e aveva perso la pedana destra, è stato costretto a ritirarsi. Ora in testa al mondiale c'è suo fratello Alex con un punto in più

