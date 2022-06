11/15

11 - Il suo approccio razionale e scientifico alle corse lo dimostra benissimo il Tourist Trophy dell’isola di Man. Un tracciato stradale di oltre 60 km dove per vincere e non morire dovevi conoscere ogni curva a memoria insieme alle condizioni dell’asfalto, degli avvallamenti e così via. Dopo la prima esperienza, un’estate andò in macchina sull’isola della Manica e si fermò per 12 giorni per imparare il tracciato: dalle 9 a mezzogiorno di mattina e dalla 14 alle 18 al pomeriggio con una Triumph noleggiata. Ne ha vinti 10.