Incontro ravvicinato tra Bezzecchi e un gabbiano nel corso del Warm Up lap della Sprint di Phillip Island. Il pilota Aprilia se ne è ritrovati diversi sulla sua strada e non ha potuto evitare l'impatto. "Mi sono spaventato. Per fortuna non si è rotto nulla sulla moto, ma mi dispiace molto per lui...". Nel 2015 era successo un episodio simile ad Andrea Iannone protagonista, sempre in Australia
- Esattamente 10 anni fa si era verificato lo stesso episodio con Andrea Iannone protagonista. Anche in quel caso il pilota italiano, alla guida della Ducati, ebbe un incontro molto ravvicinato con un gabbiano mentre era in testa alla gara.