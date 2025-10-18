Incontro ravvicinato tra Bezzecchi e un gabbiano nel corso del Warm Up lap della Sprint di Phillip Island. Il pilota Aprilia se ne è ritrovati diversi sulla sua strada e non ha potuto evitare l'impatto. "Mi sono spaventato. Per fortuna non si è rotto nulla sulla moto, ma mi dispiace molto per lui...". Nel 2015 era successo un episodio simile ad Andrea Iannone protagonista, sempre in Australia

