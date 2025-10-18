Bagnaia, penalità per aver ostacolato Bezzecchi nelle qualifiche: 3 posizioni in griglia
Scintille tra amici nel corso delle qualifiche di Phillip Island. Bagnaia ha ostacolato Bezzecchi nel corso di un giro lanciato ed è stato penalizzato con 3 posizioni in griglia da scontare nella gara di domenica: Pecco partirà 14° invece che 11°. Di seguito la fotosequenza dell'episodio
- Guida lenta con relativo ostacolo a Marco Bezzecchi in curva 4: questo il motivo della penalità a Pecco Bagnaia, retrocesso di 3 posizioni in griglia nella gara lunga di domenica. Di seguito la fotosequenza dell'episodio, con tutto il disappunto del Bez nel corso delle qualifiche
- "Purtroppo sono stato un po' disturbato nel 3° giro della prima gomma, ma non penso che sia stato questo quello che ci ha fatto perdere la pole position", ha dichiarato Bezzecchi su Sky al termine delle qualifiche chiuse con il 2° tempo