Prove Libere 2
  1. 1.M. Marquez
  2. 2.P. Acosta
  3. 3.F. Bagnaia
Prove Libere 2
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI
  • Qualifiche
  • Libere 2
  • Libere 1

MotoGP, qualifiche e pole del GP Austria in diretta LIVE

Super sabato a Spielberg, con i piloti che alle 10.10 scenderanno in pista per le FP2. Qualche minuto più tardi, alle 10.50, scatteranno le qualifiche: Bezzecchi, Martin, Di Giannantonio, Quartararo e Bastianini sono tra i piloti che scenderanno in pista nel Q1, con la lotta per staccare gli ultimi due pass disponibili per il Q2 che si preannuncia serrata. Nel pomeriggio, alle 15, la Sprint Race: tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

I 10 PILOTI QUALIFICATI AL Q2

LIVE

Marquez: "Mi piace parlare con Stoner, è molto diretto"

I 10 piloti qualificati al Q2: diversi esclusi eccellenti

I 10 piloti qualificati al Q2 di Spielberg

Miglior tempo per Marc Marquez nelle Pre-qualifiche

Nel pomeriggio la Sprint Race alle 15

La giornata verrà chiusa come sempre dalla Sprint Race: semaforo verde alle 15, emozioni da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Super sabato a Spielberg: FP2 alle 10.10, qualifiche alle 10.50

Inizia il super sabato di Spielberg, con i piloti che alle 10.10 scenderanno in pista per l'ultima sessione di prove libere. Qualche minuto più tardi, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole position.

GP Austria: tra poco le FP2, poi le qualifiche alle 10.50 su Sky

