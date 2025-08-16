Super sabato a Spielberg, con i piloti che alle 10.10 scenderanno in pista per le FP2. Qualche minuto più tardi, alle 10.50, scatteranno le qualifiche: Bezzecchi, Martin, Di Giannantonio, Quartararo e Bastianini sono tra i piloti che scenderanno in pista nel Q1, con la lotta per staccare gli ultimi due pass disponibili per il Q2 che si preannuncia serrata. Nel pomeriggio, alle 15, la Sprint Race: tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

I 10 PILOTI QUALIFICATI AL Q2