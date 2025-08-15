Miglior tempo per Marc Marquez nelle Pre-qualifiche di Spielberg, alle sue spalle Pedro Acosta e Pecco Bagnaia. Tanti esclusi eccellenti: tra i piloti che saranno impegnati nel Q1 ci sono Bezzecchi, Martin, Di Giannantonio, Quartararo e Bastianini. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15, domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

