MotoGP, GP Austria a Spielberg: i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche
Miglior tempo per Marc Marquez nelle Pre-qualifiche di Spielberg, alle sue spalle Pedro Acosta e Pecco Bagnaia. Tanti esclusi eccellenti: tra i piloti che saranno impegnati nel Q1 ci sono Bezzecchi, Martin, Di Giannantonio, Quartararo e Bastianini. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15, domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
- 1:28.117
- 1:28.345
- 1:28.385
- 1:28.435
- 1:28.519
- 1:28.694
- 1:28.696
- 1:28.765
- 1:28.769
- 1:28.845
- 11) BASTIANINI
- 12) OGURA
- 13) MARINI
- 14) QUARTARARO
- 15) DI GIANNANTONIO
- 16) MARTIN
- 17) RINS
- 18) BEZZECCHI
- 19) OLIVEIRA
- 20) MILLER
- 21) VINALES