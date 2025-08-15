Esplora tutte le offerte Sky
MotoGP, oggi le prove libere: la diretta LIVE del GP Austria

Ferragosto con la MotoGP, che torna in pista dopo le vacanze estive al Red Bull Ring per il GP d'Austria: in corso le prove libere LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Alle 15 le Pre-qualifiche per assegnare i primi 10 pass per il Q2 del sabato. Si rivedono in pista Morbidelli e Vinales, anche se lo spagnolo non è ancora al meglio e sarà rivalutato dopo le FP1

LA GUIDA TV DEL WEEKEND

GP Austria: le prove libere LIVE su Sky e NOW

  • Vuoi vedere la MotoGP™? Tutti i 22 Gran Premi della stagione 2025 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
  • Guarda su Sky e in streaming su NOW il Gran Premio d'Austria
Si riparte! Via alle FP1 del GP Austria, 45' a disposizione dei piloti

Oggi è previsto sole e caldo a Spielberg: qualche nuvola in più nelle giornate di sabato e domenica, quando potrebbe anche piovere e complicare i piani a piloti e team

La griglia piloti ad oggi per il 2026 tra novità e conferme

La griglia piloti ad oggi per il 2026 tra novità e conferme

Intanto freme anche il mercato piloti: Luca Marini ha trovato l'accordo per il rinnovo con Honda e resterà dunque nel team factory di Hrc anche per il 2026

Marini-Honda, accordo per il rinnovo

Chi è ancora assente è Somkiat Chantra, che salterà anche il GP d'Ungheria: al Balaton Park il thailandese sarà rimpiazzato da Aleix Espargaro

Vinales: "Dopo il primo run deciderò se proseguire"

Si rivede anche Maverick Vinales dopo l'infortunio al tendine sovraspinato della spalla sinistra. Il pilota spagnolo, però, non è ancora al meglio e sarà rivisto dopo le FP1

Morbidelli: "Devo capire come sto, ma ho fiducia"

Franco Morbidelli torna dopo il forfait di Brno: il pilota VR46 ha ottenuto il fit e sarà in pista in queste FP1

Marquez: "Qui sempre perso con le Ducati, ma ora la rossa è mia"

Marc Marquez va a caccia della prima vittoria in carriera al Red Bull Ring, dove ha spesso perso alcuni duelli con le Ducati

Pecco: "Austria pista positiva, ma lo erano anche Mugello e Assen... "

Chi può fermare Marc Marquez? Il pensiero va subito a Pecco Bagnaia, che qui in Austria ha vinto nelle ultime tre edizioni

