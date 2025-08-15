Ferragosto con la MotoGP, che torna in pista dopo le vacanze estive al Red Bull Ring per il GP d'Austria: in corso le prove libere LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Alle 15 le Pre-qualifiche per assegnare i primi 10 pass per il Q2 del sabato. Si rivedono in pista Morbidelli e Vinales, anche se lo spagnolo non è ancora al meglio e sarà rivalutato dopo le FP1

LA GUIDA TV DEL WEEKEND