Ferragosto con la MotoGP, che torna in pista dopo le vacanze estive al Red Bull Ring per il GP d'Austria: in corso le prove libere LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Alle 15 le Pre-qualifiche per assegnare i primi 10 pass per il Q2 del sabato. Si rivedono in pista Morbidelli e Vinales, anche se lo spagnolo non è ancora al meglio e sarà rivalutato dopo le FP1
Si riparte! Via alle FP1 del GP Austria, 45' a disposizione dei piloti
Oggi è previsto sole e caldo a Spielberg: qualche nuvola in più nelle giornate di sabato e domenica, quando potrebbe anche piovere e complicare i piani a piloti e team
Intanto freme anche il mercato piloti: Luca Marini ha trovato l'accordo per il rinnovo con Honda e resterà dunque nel team factory di Hrc anche per il 2026
Chi è ancora assente è Somkiat Chantra, che salterà anche il GP d'Ungheria: al Balaton Park il thailandese sarà rimpiazzato da Aleix Espargaro
Si rivede anche Maverick Vinales dopo l'infortunio al tendine sovraspinato della spalla sinistra. Il pilota spagnolo, però, non è ancora al meglio e sarà rivisto dopo le FP1
Franco Morbidelli torna dopo il forfait di Brno: il pilota VR46 ha ottenuto il fit e sarà in pista in queste FP1
Marc Marquez va a caccia della prima vittoria in carriera al Red Bull Ring, dove ha spesso perso alcuni duelli con le Ducati
Chi può fermare Marc Marquez? Il pensiero va subito a Pecco Bagnaia, che qui in Austria ha vinto nelle ultime tre edizioni