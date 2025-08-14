Il pilota italiano è pronto al rinnovo con il team factory. Marini, prezioso per Honda non solo per i risultati in pista, ma anche per le indicazioni che trasmette agli ingegneri - fondamentali in una fase di sperimentazione - sarà una figura centrale per la casa giapponese in vista dei lavori sui progetti delle nuove moto 2027. Si attende ora l'ufficialità

Luca Marini resterà con Honda HRC nel 2026. Il pilota italiano, già al secondo anno con la casa giapponese, è pronto a rinnovare il legame per un'altra stagione per continuare a lavorare insieme allo sviluppo della moto, nel tentativo di riportare il marchio in alto in MotoGP. Marini è sempre stato considerato un pilota prezioso da Honda, al di là dei risultati in pista, anche per le indicazioni che trasmette agli ingegneri, fondamentali in una fase di sperimentazione nella quale è essenziale fare scelte importanti e soprattutto corrette sulla direzione da seguire per colmare il distacco prestazionale da Ducati.

Ecco perché in una stagione chiave come la prossima, in cui tutte le case lavoreranno anche sui progetti delle nuove moto 2027 con aerodinamica semplificata, senza abbassatori, con i motori 850cc e le gomme Pirelli, la figura di Luca Marini sarà centrale per Honda.