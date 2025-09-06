Bezzecchi-Aldeguer, incidente nella Sprint Race: escluse fratture per il pilota Aprilia
Incidente tra Bezzecchi e Aldeguer nel corso della Sprint Race di Barcellona. Nel corso dell'8° giro, mentre si trovavano in 9^ e 10^ posizione, lo spagnolo ha provato l'attacco nei confronti del pilota Aprilia ma ha perso l'anteriore della sua Ducati e lo ha steso. Aldeguer si è subito scusato con Bez, che è andato al centro medico per dei controlli: ha subito una contusione all'avambraccio sinistro e all'anca sinistra, fortunatamente nessuna frattura
- Nel corso della Sprint Race di Barcellona c'è stato un incidente tra Aldeguer e Bezzecchi. Lo spagnolo, mentre si trovava in 10^ posizione nel corso dell'8° giro, ha provato a superare il pilota Aprilia ma ha perso l'anteriore della sua Ducati e lo ha steso. Bez è andato al centro medico per dei controlli: ha subito una contusione all’avambraccio sinistro e all’anca sinistra, fortunatamente senza fratture