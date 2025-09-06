Incidente tra Bezzecchi e Aldeguer nel corso della Sprint Race di Barcellona. Nel corso dell'8° giro, mentre si trovavano in 9^ e 10^ posizione, lo spagnolo ha provato l'attacco nei confronti del pilota Aprilia ma ha perso l'anteriore della sua Ducati e lo ha steso. Aldeguer si è subito scusato con Bez, che è andato al centro medico per dei controlli: ha subito una contusione all'avambraccio sinistro e all'anca sinistra, fortunatamente nessuna frattura

IL VIDEO DELL'INCIDENTE TRA ALDEGUER E BEZZECCHI