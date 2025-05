Super sabato a Le Mans, con i piloti MotoGP in pista ora per le qualifiche. Sessione ferma per qualche minuto a causa di una bandiera rossa esposta per la moto di Ogura rimasta accesa in una via di fuga dopo una scivolata, pilota ok. Nelle Libere 2 miglior tempo di Quartararo. Nel pomeriggio, alle 15, verranno assegnati i primi punti del weekend nella Sprint: la giornata è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW