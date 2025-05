Marc Marquez firma il miglior tempo, e il nuovo record della pista, nelle Pre-qualifiche di Le Mans. Alle sue spalle Quartararo e Bagnaia, 5° Alex Marquez. Marini, Zarco, Bastianini, Di Giannantonio e Binder sono tra i piloti costretti a passare dal Q1 per provare a strappare gli ultimi 2 pass per il Q2. Sabato qualifiche dalle 10.50 e Sprint alle 15, domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

