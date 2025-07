Brutta caduta per Morbidelli nella Sprint del Sachsenring. Il pilota del team VR46 si è reso protagonista di un highside in curva 8 ed è rotolato diverse volte ad alta velocità nella ghiaia. "Dopo essere stato visitato al centro medico del circuito, a Franco è stata diagnosticata una forte contusione alla clavicola sinistra e sarà trasferito all'Ospedale di Chemnitz per ulteriori accertamenti", ha comunicato il suo team

LA CADUTA DI MORBIDELLI NELLA SPRINT. VIDEO