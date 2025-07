Caduta per Maverick Vinales nelle qualifiche del GP di Germania. Il pilota Ktm Tech3, dopo aver superato il Q1, a inizio Q2 è stato protagonista di un brutto highside in curva 4 che gli ha procurato una lussazione alla spalla sinistra. Lo spagnolo si è recato prima al centro medico e poi successivamente in ospedale per sottoporsi a ulteriori controlli. Da capire se riuscirà a proseguire il suo weekend

LA GRIGLIA DI PARTENZA