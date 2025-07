Al Sachsenring si scende in pista per la prima sessione di prove libere del GP Germania 2025, da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 10.45. Si rivede in sella alla Honda Luca Marini, al rientro dall'infortunio dopo tre gare saltate. C'è anche Alex Marquez, che sarà valutato dopo le FP1. Assente Enea Bastianini, ricoverato a San Marino per l'appendicite (oggi si capirà se sarà operato)

