Giornata di test a Misano per Jorge Martin che, a distanza di 3 mesi dall'infortunio rimediato a Lusail nel Gp Qatar, è tornato a girare con una moto da gara. Lo spagnolo, che è sceso in pista con l'Aprilia RS-GP25, ha completato 29 giri nella sessione mattutina e sarà in pista anche nel pomeriggio. Il suo rientro nel prossimo weekend al Sachsenring (11-13 luglio) è già stato escluso dai medici

MARTIN IN PISTA A MISANO CON L'APRILIA RS-GP25. VIDEO