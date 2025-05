Marc Marquez domina le prove libere di Silverstone col tempo di 1:58.702, precedendo un ottimo Franco Morbidelli e suo fratello Alex. 4° Bezzecchi su Aprilia, 8° Bagnaia, ancora alla ricerca del feeling perduto all'anteriore. Alle 17 si torna in pista per le Pre-qualifiche, dove ci saranno in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. Ovviamente tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

