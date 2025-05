È tutto pronto per la Sprint Race del GP di Silverstone che alle 17 assegnerà i primi punti del weekend (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). A scattare dalla pole position, per la terza volta consecutiva, sarà Fabio Quartararo con Alex Marquez e Pecco Bagnaia alle sue spalle. Marc Marquez apre la seconda fila dalla 4^ posizione in griglia, poi Aldeguer e Miller. Out Ogura, dichiarato unfit dopo la caduta nelle Libere

LA GRIGLIA DI PARTENZA