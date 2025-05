Ai Ogura è stato dichiarato unfit per il resto del weekend di Silverstone. Il giapponese è caduto nelle FP1 di venerdì mattina e non era riuscito a partecipare neanche alle Pre-qualifiche. Il comunicato della MotoGP parla di una "possibile frattura alla parte superiore della tibia". Davide Brivio, team principal Trackhouse, su Sky: "Lunedì farà una risonanza per decidere cosa fare. I medici dicono che si tratta di un possibile spostamento della spina tibiale al ginocchio destro"

GP SILVERSTONE, LE QUALIFICHE LIVE