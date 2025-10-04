Esplora tutte le offerte Sky
La classifica MotoGP oggi dopo la Sprint del GP Indonesia a Mandalika

classifica fotogallery
27 foto

Marco Bezzecchi vince la Sprint Race di Mandalika e recupera 9 punti a Pecco Bagnaia per il terzo posto nella classifica del mondiale: ora i due piloti sono separati da 20 punti. Più distante Alex Marquez che è a -92. Domenica gara lunga alle 9 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

MotoGP, la classifica dopo la Sprint di Mandalika

classifica

Marco Bezzecchi vince la Sprint Race di Mandalika e recupera 9 punti a Pecco Bagnaia per il terzo...

27 foto

Bez sfreccia a Mandalika: suo il nuovo record!

motomondiale

Marco Bezzecchi firma il nuovo record della pista a Mandalika. Il pilota Aprilia ha chiuso con il...

22 foto

La griglia di partenza di Mandalika: Sprint alle 9

motogp

Un super Bezzecchi firma la pole con il nuovo record della pista in 1:28.832, in Indonesia. Con...

21 foto

GP Indonesia, i 10 qualificati al Q2 e chi è in Q1

MotoGp

Marc Marquez e Pecco Bagnaia saranno costretti a passare dal Q1 nelle qualifiche del GP...

12 foto

Doppia caduta per Marquez nelle Pre-qualifiche

foto e video

Doppia caduta per Marc Marquez nelle Pre-qualifiche di Mandalika. Il neo campione del mondo prima...

45 foto

    Moto GP: Ultime Notizie

    Moto2: Moreira in pole a Mandalika, 12° Arbolino

    GP INDONESIA

    Moreira, secondo in campionato a -34 da Gonzalez, scatterà davanti a tutti in Indonesia con il...

    Moto3, Fernandez in pole a Mandalika. 8° Lunetta

    gp indonesia

    Adrian Fernandez conquista la pole position del GP di Indonesia, a Mandalika, precedendo David...

    Vinales si ferma: la spalla non è ancora a posto

    ktm tech3

    Maverick Vinales si ritira dal GP di Indonesia, a Mandalika. A comunicarlo è il team Ktm Tech3...