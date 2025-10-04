Contatto tra Marc Marquez e Alex Rins nella Sprint di Mandalika. Il campione del mondo nel corso del primo giro ha provato a sorpassare il pilota Yamaha per conquistare la 5^ posizione, ma durante l'attacco lo ha toccato ed entrambi sono andati lunghi. Marc è stato punito con un long lap penalty che lo ha fatto scivolare fino alla 13^ posizione prima di rimontare e chiudere 7° al traguardo

IL VIDEO DEL CONTATTO TRA MARC MARQUEZ E RINS