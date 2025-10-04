Esplora tutte le offerte Sky
Marc Marquez, penalità dopo l'incidente con Rins nella Sprint Race dell'Indonesia

ricostruzione fotogallery
24 foto

Contatto tra Marc Marquez e Alex Rins nella Sprint di Mandalika. Il campione del mondo nel corso del primo giro ha provato a sorpassare il pilota Yamaha per conquistare la 5^ posizione, ma durante l'attacco lo ha toccato ed entrambi sono andati lunghi. Marc è stato punito con un long lap penalty che lo ha fatto scivolare fino alla 13^ posizione prima di rimontare e chiudere 7° al traguardo

IL VIDEO DEL CONTATTO TRA MARC MARQUEZ E RINS

    Moto2: Moreira in pole a Mandalika, 12° Arbolino

    GP INDONESIA

    Moreira, secondo in campionato a -34 da Gonzalez, scatterà davanti a tutti in Indonesia con il...

    Moto3, Fernandez in pole a Mandalika. 8° Lunetta

    gp indonesia

    Adrian Fernandez conquista la pole position del GP di Indonesia, a Mandalika, precedendo David...

    Vinales si ferma: la spalla non è ancora a posto

    ktm tech3

    Maverick Vinales si ritira dal GP di Indonesia, a Mandalika. A comunicarlo è il team Ktm Tech3...