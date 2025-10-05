Esplora tutte le offerte Sky
Bezzecchi-Marc Marquez, incidente del GP Indonesia a Mandalika. FOTO e VIDEO

MotoGp fotogallery
16 foto

Incidente nel primo giro del GP Indonesia tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez. Il pilota Aprilia nel corso del primo giro ha steso il campione del mondo per cercare di guadagnare la 6^ posizione. Entrambi si sono ritirati e Bez si è subito scusato con Marc, l'episodio sarà rivisto al termine della gara. Lo spagnolo è andato al centro medico e ha rimediato una piccola frattura alla clavicola destra, continuerà gli esami a Madrid. Anche Bezzecchi è al centro medico

IL VIDEO DELL'INCIDENTE DI MARQUEZ E BEZZECCHI

