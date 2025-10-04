A Mandalika è in corso la Sprint Race LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Un super Bezzecchi è scattato dalla pole, davanti ad Aldeguer e Raul Fernandez. Costretto alla rimonta dalla 9^ casella il campione del mondo Marc Marquez, addirittura 16° Bagnaia dopo l'eliminazione in Q1. Out Vinales (sarebbe scattato dal fondo): lo spagnolo non è ancora al meglio della condizione. Si aggiunge ai forfait di Jorge Martin e Ai Ogura

GLI HIGHLIGHTS DELLA POLE DI BEZZECCHI