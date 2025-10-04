Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
GP Indonesia
Fine
Qualifiche 2
  1. 1.M. Bezzecchi
  2. 2.F. Aldeguer
  3. 3.R. Fernandez
GP Indonesia
Fine
Qualifiche 2
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI
  • Sprint Race
  • Qualifiche
  • Libere 2
  • Libere 1

MotoGP oggi, la Sprint Race del GP Indonesia in diretta LIVE

A Mandalika è in corso la Sprint Race LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Un super Bezzecchi è scattato dalla pole, davanti ad Aldeguer e Raul Fernandez. Costretto alla rimonta dalla 9^ casella il campione del mondo Marc Marquez, addirittura 16° Bagnaia dopo l'eliminazione in Q1. Out Vinales (sarebbe scattato dal fondo): lo spagnolo non è ancora al meglio della condizione. Si aggiunge ai forfait di Jorge Martin e Ai Ogura

GLI HIGHLIGHTS DELLA POLE DI BEZZECCHI

in evidenza

GP Indonesia, la Sprint LIVE su Sky e NOW

  • Vuoi vedere la MotoGP™? Tutti i 22 Gran Premi della stagione 2025 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
  • Guarda su Sky e in streaming su NOW il Gran Premio dell'Indonesia
screen
LIVE

La concentrazione di Marco Bezzecchi, che tra pochi minuti partirà dalla pole position

screen

Cielo in parte nuvoloso a Mandalika, ma non dovrebbe piovere nei prossimi minuti

I piloti dovranno percorrere 13 giri sul tracciato di Mandalika

La griglia di partenza della Sprint di Mandalika

screen

Le moto sono tutte in griglia, tra 15' si parte. Ricordiamo che i piloti sono 19 dopo il forfait di Vinales

Piloti usciti dalla pit lane per il giro di schieramento

screen

Moto3, Adrian Fernandez in pole: gli highlights delle qualifiche

Il casco speciale di Bastianini per Mandalika

Vinales salta il GP Indonesia: la spalla non è ancora a posto

Bezzecchi dopo la pole: "Ho fatto uno step"

Bez in pole (i numeri di Michele Merlino)

  • 7^ pole in top-class (3^ quest'anno) eguaglia Andrea Dovizioso, Aleix Espargaro, Teuvo Lansivuori e Tadayuki Okada  al 30° posto dell'era moderna (dal 1971) in top-class
  • Bez eguaglia la sua miglior stagione: aveva ottenuto 3 pole in top-class solo nel 2023
  • Prima fila in Carriera (5^ quest'anno) eguaglia Shinya Nakano  al 44° posto dell'era moderna (dati disponibili dal 1977).
  • Per Aprilia 12^ pole in top-class, la prima a Mandalika

Bez firma il nuovo record della pista a Mandalika

Bezzecchi toglie il record di Mandalika alla Ducati

Bezzecchi toglie il record di Mandalika alla Ducati

Vai al contenuto

Rivola: "Oliveira tester? Se c'è l'opportunità la coglieremo"

Mondiale assegnato, ci si gioca il podio: la classifica

Marc Marquez campione del mondo: la classifica MotoGP

Marc Marquez campione del mondo: la classifica MotoGP

Vai al contenuto

Bagnaia eliminato in Q1: "Non funziona niente"

La griglia di partenza: Marc 9°, Pecco 16°

GP Indonesia, la griglia di partenza di Mandalika

GP Indonesia, la griglia di partenza di Mandalika

Vai al contenuto

C'è un super Bezzecchi dalla pole: gli highlights

Primi punti del weekend in Indonesia, con i piloti che alle 9 scenderanno in pista per la Sprint Race (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)