A Mandalika è in corso la Sprint Race LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Un super Bezzecchi è scattato dalla pole, davanti ad Aldeguer e Raul Fernandez. Costretto alla rimonta dalla 9^ casella il campione del mondo Marc Marquez, addirittura 16° Bagnaia dopo l'eliminazione in Q1. Out Vinales (sarebbe scattato dal fondo): lo spagnolo non è ancora al meglio della condizione. Si aggiunge ai forfait di Jorge Martin e Ai Ogura
La concentrazione di Marco Bezzecchi, che tra pochi minuti partirà dalla pole position
Cielo in parte nuvoloso a Mandalika, ma non dovrebbe piovere nei prossimi minuti
I piloti dovranno percorrere 13 giri sul tracciato di Mandalika
Le moto sono tutte in griglia, tra 15' si parte. Ricordiamo che i piloti sono 19 dopo il forfait di Vinales
Piloti usciti dalla pit lane per il giro di schieramento