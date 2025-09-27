La classifica MotoGP oggi dopo la gara Sprint del GP Giappone (Motegi)
Marc Marquez chiude alle spalle di Pecco Bagnaia la Sprint Race di Motegi e domenica potrà festeggiare il nono titolo mondiale. Per farlo dovrà arrivare davanti ad Alex, 10° nella baby-race di sabato, che al momento si trova a -191. Marc potrebbe vincere anche con uno "0", ma a quel punto Alex non dovrebbe fare meglio di 10°. Con un 1° o 2° posto, invece, sarebbe campione senza guardare il risultato di suo fratello. Domenica gara lunga alle 7 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- Arriva 1° o 2°, a prescindere dal risultato di Alex;
- Finisce davanti ad Alex;
- Non conquista punti e Alex non fa meglio di 10°.
- 521 punti
- 330 punti
- 249 punti
- 229 punti
- 195 punti
- 185 punti
- 179 punti
- 141 punti
- 141 punti
- 117 punti
- 101 punti
- 97 punti
- 86 punti
- 84 punti
- 72 punti
- 70 punti
- 58 punti
- 56 punti
- 45 punti
- 34 punti
- 24 punti
- 16 punti
- 10 punti
- 8 punti
- 8 punti
- 2 punti
- 0 punti