Marc Marquez chiude alle spalle di Pecco Bagnaia la Sprint Race di Motegi e domenica potrà festeggiare il nono titolo mondiale. Per farlo dovrà arrivare davanti ad Alex, 10° nella baby-race di sabato, che al momento si trova a -191. Marc potrebbe vincere anche con uno "0", ma a quel punto Alex non dovrebbe fare meglio di 10°. Con un 1° o 2° posto, invece, sarebbe campione senza guardare il risultato di suo fratello. Domenica gara lunga alle 7 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT RACE