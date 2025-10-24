Offerte Sky
Ducati MotoGP: Bulega al posto di Marquez a Portimao e a Valencia? Decisivo test a Jerez

Nicolò Bulega si scalda in vista di un possibile esordio in MotoGP a Portimao: il vicecampione del mondo Sbk, come confermato da Ducati, svolgerà un test a Jerez il prossimo 31 ottobre per testare la Desmosedici. A quel punto il pilota, di concerto con Borgo Panigale, deciderà se correre in Portogallo. "Se le cose dovessero andare bene, la nostra intenzione è quella di schierarlo anche a Valencia", ha aggiunto il ds Ducati Mauro Grassilli a Sky Sport

Ducati vorrebbe schierare Nicolò Bulega per il GP del Portogallo (7-9 novembre), ma in tal senso sarà decisivo il test che il vicecampione del mondo Sbk svolgerà sulla Desmosedici il prossimo 31 ottobre a Jerez. Lo ha confermato il direttore sportivo di Ducati Corse, Mauro Grassilli, a Sky Sport. "Nicolò ha il desiderio di fare una gara con la Ducati MotoGP, ma vuole arrivare il più pronto possibile per evitare di fare una brutta figura". Grassilli ha anche aggiunto che la volontà di Borgo Panigale, se le cose "dovessero andare bene", è quella di far correre il pilota emiliano anche nella passerella finale di Valencia del 14-16 novembre. Ricordiamo che Marc Marquez, notizia delle scorse ore, salterà il resto della stagione dopo l'operazione alla scapola. In Australia e in questo weekend di Sepang nel box Ducati c'è il collaudatore Michele Pirro, mentre per gli ultimi 2 Gran Premi stagionali il prescelto per rimpiazzare il fuoriclasse spagnolo è proprio Bulega. Il test di fine ottobre darà il responso definitivo. 

