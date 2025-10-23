Offerte Sky
MotoGP, Bagnaia e Bezzecchi: omaggio a Simoncelli a Sepang. FOTO

l'anniversario fotogallery
5 foto

Non c'è il rombo dei motori dei turni di prove o della gara, ma nel consueto giro di pista del giovedì i piloti, seppur a piedi, sono passati lo stesso da quella maledetta curva 11 in cui Marco Simoncelli perse la vita esattamente 14 anni fa, il 23 ottobre 2011. Tra questi Bagnaia e Bezzecchi, che si sono fermati di fronte alla targa dedicata al 'Sic' in quel punto del circuito

"LA REGOLA DI MARCO", LO SPECIALE SUL SIC OGGI SU SKY

