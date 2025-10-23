MotoGP, Bagnaia e Bezzecchi: omaggio a Simoncelli a Sepang. FOTO
Non c'è il rombo dei motori dei turni di prove o della gara, ma nel consueto giro di pista del giovedì i piloti, seppur a piedi, sono passati lo stesso da quella maledetta curva 11 in cui Marco Simoncelli perse la vita esattamente 14 anni fa, il 23 ottobre 2011. Tra questi Bagnaia e Bezzecchi, che si sono fermati di fronte alla targa dedicata al 'Sic' in quel punto del circuito
- Con un post su 'X' l'account ufficiale della MotoGP ha voluto ricordare così Marco Simoncelli nel giorno del 14° anniversario della morte a Sepang
- Sky Sport ricorda il Sic in questa giornata riproponendo 'La Regola di Marco', lo speciale sulla sua vita attraverso le sue parole e quelle di chi l'ha accompagnato nel corso della carriera. Lo speciale è in onda oggi, giovedì 23 ottobre, alle 18 e poi a mezzanotte tra giovedì e venerdì prima delle prove libere del GP Malesia 2025 ed è disponibile On Demand per tutti gli abbonati