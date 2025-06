Super sabato ad Assen, con i piloti in pista ora per le FP2. Poi alle 10.50 partirà la caccia alla pole, con Aldeguer e Bastianini tra i piloti che dovranno passare dal Q1 per provare a staccare gli ultimi 2 pass per il Q2. Nessun problema per Marc Marquez, che sarà regolarmente in sella dopo le due cadute di ieri. Nel pomeriggio, alle 15, il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Tutto da vivere in diretta su Sky e in streaming su NOW

I QUALIFICATI AL Q2