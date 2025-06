Brutta caduta per Ai Ogura nelle Pre-qualifiche di Assen: il giapponese è stato protagonista di un highside, fortunatamente senza conseguenze fisiche, con la sua Aprilia del team Trackhouse che ha preso fuoco. Cadute a ripetizione per tutto il turno: da Lorenzo Savadori a Marc Marquez passando per quelle di Alex Marquez, Zarco, Morbidelli, Aldeguer, Bastianini e Aleix Espargaro all'inizio. Eccole qui di seguito

LA CADUTA DI OGURA NELLE PRE-QUALIFICHE. VIDEO