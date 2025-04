Dopo la vittoria nella Sprint, il catalano - che scatterà anche dalla pole a Losail - è stato il più veloce nel warm up con il tempo di 1:52.644. Alle sue spalle Vinales e un super Jorge Martin, tornato in pista nel weekend dopo l'infortunio, 6° Bagnaia (che scatterà 11° in griglia), 7° Alex Marquez. Ha corso regolarmente Mir, colpito da una brutta gastroenterite che gli aveva fatto saltare la prova di sabato. Gara alle 19 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

