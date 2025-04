Caduta per Pecco Bagnaia nel corso delle qualifiche di Lusail. Il pilota Ducati, a meno di 5 minuti dalla fine del turno, è entrato molto forte in curva 4 e ha perso l'anteriore della sua GP25 finendo a terra. Il torinese sarà costretto a rimontare dall'11^ casella sia nella Sprint Race, in programma oggi alle 19 (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW), che nella gara di domani alla stessa ora

