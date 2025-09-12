La MotoGP è di scena a Misano fino a domenica 14 settembre per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini . Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend.

Dopo la conferenza piloti del giovedì, venerdì si inizia a fare sul serio con le prove libere dalle 10.45 , mentre alle 15 sono in programma le Pre-qualifiche con in palio i primi dieci pass per il Q2. Sabato il solito show: qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15 . Domenica il gran finale: gara della top class alle 14 , preceduta al solito dalla Moto3 (ore 11) e dalla Moto2 (ore 12.15).

Le caratteristiche del circuito

Si corre sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli: lungo 4,23 chilometri, presenta 16 curve (di cui 10 a destra e 6 a sinistra) e un rettilineo principale di 530 metri. Misano Adriatico è un terreno di caccia di Ducati, che ha vinto entrambe le corse disputate qui nel 2024 (la prima con Marc Marquez, la seconda con Enea Bastianini). In generale Borgo Panigale è in striscia positiva da cinque anni: gli ultimi successi di un’altra casa, infatti, risalgono al 2020, quando nelle due gare disputate qui trionfarono prima Franco Morbidelli e poi Maverick Vinales, entrambi su Yamaha.