MotoGP, GP San Marino (Misano): orari tv e ultime news
La MotoGP è di scena a Misano fino a domenica 14 settembre per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend.
Gli orari del GP San Marino
Dopo la conferenza piloti del giovedì, venerdì si inizia a fare sul serio con le prove libere dalle 10.45, mentre alle 15 sono in programma le Pre-qualifiche con in palio i primi dieci pass per il Q2. Sabato il solito show: qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica il gran finale: gara della top class alle 14, preceduta al solito dalla Moto3 (ore 11) e dalla Moto2 (ore 12.15).
Vedi anche
MotoGP a Misano: guida al weekend su Sky Sport
Le caratteristiche del circuito
Si corre sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli: lungo 4,23 chilometri, presenta 16 curve (di cui 10 a destra e 6 a sinistra) e un rettilineo principale di 530 metri. Misano Adriatico è un terreno di caccia di Ducati, che ha vinto entrambe le corse disputate qui nel 2024 (la prima con Marc Marquez, la seconda con Enea Bastianini). In generale Borgo Panigale è in striscia positiva da cinque anni: gli ultimi successi di un’altra casa, infatti, risalgono al 2020, quando nelle due gare disputate qui trionfarono prima Franco Morbidelli e poi Maverick Vinales, entrambi su Yamaha.
Approfondimento
GP San Marino a Misano: l'analisi del circuito
L'albo d'oro nell'era MotoGP
- 2007: Casey Stoner (Ducati)
- 2008: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2009: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2010: Dani Pedrosa (Honda)
- 2011: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2012: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2013: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2014: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2015: Marc Marquez (Honda)
- 2016: Dani Pedrosa (Honda)
- 2017: Marc Marquez (Honda)
- 2018: Andrea Dovizioso (Ducati)
- 2019: Marc Marquez (Honda)
- 2020: Franco Morbidelli (Yamaha)
- 2020: Maverick Vinales (Yamaha)
- 2021: Pecco Bagnaia (Ducati)
- 2021: Marc Marquez (Honda)
- 2022: Pecco Bagnaia (Ducati)
- 2023: Jorge Martin (Ducati)
- 2024: Marc Marquez (Ducati)
- 2024: Enea Bastianini (Ducati)
Potrebbe interessarti
GP San Marino, i piloti con più vittorie a Misano
Le previsioni meteo
Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2025 dovrebbe disputarsi sull'asciutto. Le previsioni, infatti, dopo la pioggia di inizio settimana danno soleggiato per tutte e tre le giornate, con temperature fino a 28 gradi nelle ore più calde.