Marco Bezzecchi si prende la pole position a Misano in 1:30.134. Dietro di lui Alex Marquez e Quartararo. Seconda fila composta da Marc Marquez, Morbidelli e Marini. Bagnaia scatterà 8°. 20° Bastianini, caduto nel corso del Q1. Sprint oggi alle 15, gara lunga domenica alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE