MotoGP subito in pista a Misano per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 settembre. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15, domenica gara lunga alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15)

LA CLASSIFICA PRIMA DI MISANO

La MotoGP non si ferma e dopo Barcellona fa subito tappa a Misano per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 14 settembre. Come sempre il racconto della top class sarà affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara. Inviati a bordo pista Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.

Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14

Dopo la conferenza piloti del giovedì, venerdì si inizia a fare sul serio con le prove libere dalle 10.45, mentre alle 15 sono in programma le Pre-qualifiche con in palio i primi dieci pass per il Q2. Sabato il solito show: qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica il gran finale: gara della top class alle 14, preceduta al solito dalla Moto3 (ore 11) e dalla Moto2 (ore 12.15).

GP San Marino, il programma con tutti gli orari su Sky Sport MotoGP e in streamoing su NOW:

Giovedì 11 settembre

  • Ore 14.15: Paddock Pass
  • Ore 16: Conferenza stampa piloti MotoGP
  • Ore 18.15: Racebook

Venerdì 12 settembre

  • Ore 8.55: Moto3 - prove libere 1
  • Ore 9.45: Moto2 - prove libere 1
  • Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1
  • Ore 11.40: Paddock Live
  • Ore 13.10: Paddock Live
  • Ore 13.15: Moto3 - Pre-qualifiche
  • Ore 14: Moto2 - Pre-qualifiche
  • Ore 14.55: MotoGP – Pre-qualifiche
  • Ore 16.15: Paddock Live Show
  • Ore 16.45: Talent Time

Sabato 13 settembre

  • Ore 8.35: Moto3 - prove libere 2
  • Ore 9.20: Moto2 - prove libere 2
  • Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2
  • Ore 10.45: MotoGP - qualifiche
  • Ore 11.40: Paddock Live
  • Ore 12.30: Paddock Live
  • Ore 12.45: Moto 3 - qualifiche
  • Ore 13.40: Moto2 - qualifiche
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 14.55: MotoGP - Sprint
  • Ore 15.45: Paddock Live Show
  • Ore 16.30: Talent Time

Domenica 14 settembre

  • Ore 9.35: MotoGP - Warm Up
  • Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 10.30: Paddock Live
  • Ore 11: Moto3 - gara
  • Ore 12: Paddock Live
  • Ore 12.15: Moto2 - gara
  • Ore 13.15: Paddock Live
  • Ore 13.30: Grid
  • Ore 14: MotoGP - gara
  • Ore 15: Zona Rossa
  • Ore 16: Race Anatomy MotoGP

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
