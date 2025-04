Fabio Quartararo riporta la Yamaha in pole position a 62 Gp e 1133 giorni dall'ultima volta, firmando il nuovo record della pista a Jerez (1:35.610). Con lui in prima fila anche Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Poi Alex Marquez, Morbidelli e Vinales. Alle 15 c'è la Sprint Race, domenica gara lunga alle 14. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

