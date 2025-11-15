Eliminazione in Q1 nelle qualifiche di Valencia per Bagnaia: il torinese era in lotta per l'accesso al Q2 ma è stato fermato da un problema sulla sua moto. Il pilota Ducati, rientrato ai box, ha detto al team: "Vi siete dimenticati di fare benzina". In realtà è ancora tutto da verificare che si tratti di questo, ma intanto Pecco partirà 16° sia nella Sprint di sabato alle 15 che nella gara di domenica alle 14 (tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

