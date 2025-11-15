Offerte Black Friday
MotoGP, la classifica del mondiale dopo la Sprint del GP Valencia

Marco Bezzecchi, grazie al 5° posto nella Sprint di Valencia e lo "zero" di Bagnaia (14°), si assicura la terza posizione nella classifica Mondiale. Acosta sale al quarto posto scavalcando Bagnaia: i due sono separati da 6 punti, per determinare la loro posizione definitiva saranno decisivi gli ultimi punti in palio. Domenica la gara lunga, l'ultima della stagione: semaforo verde alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT RACE

