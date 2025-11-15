Il torinese, intervenuto nel media scrum dopo la Sprint chiusa al 14° posto, ha parlato dei problemi avuti in qualifica e del passaggio in direzione gara: "Ho finito la benzina. È qualcosa che non doveva succedere ma tutti possono sbagliare e anche io ho commesso tanti errori. In direzione gara mi hanno chiesto cose fosse successo in Q1 e se avessi potuto evitare la bandiera gialla: volevo solo riportare la moto al box perché la seconda non riusciamo a farla funzionare"

Sabato complicato per Pecco Bagnaia. Il torinese è stato eliminato in Q1 nelle qualifiche di Valencia dopo essere rimasto senza benzina a causa di un errore del team. Scattato 16°, ha chiuso la Sprint Race al 14° posto. Il torinese è intervenuto nel media scrum e si è soffermato su quanto accaduto durante il Q1: "Era stato un buon inizio di giornata, eravamo riusciti a fare un piccolo passo avanti che mi aiutava a essere più veloce. Poi ho finito la benzina. È qualcosa che non doveva succedere, ma tutti possono sbagliare e anche io ho commesso tanti errori. Può capitare. Si è trattato di un errore di calcolo". Dopo la Sprint Race Bagnaia è stato chiamato in direzione gara: "Mi hanno semplicemente chiesto cosa fosse successo e se avessi potuto evitare l'esposizione della bandiera gialla. In quel momento non sapevo che avessi finito la benzina e volevo solo riportare la moto al box perché ne ho una sola, la seconda non riusciamo a farla funzionare. Per qualche motivo abbiamo difficoltà a performare con l'altra".